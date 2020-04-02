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Bilim insanları Antarktika'da orman izlerine rastladı

Antarktika'nın, bir zamanlar yağmur ormanlarına ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
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Bilim insanları Antarktika'da orman izlerine rastladı

Araştırmacılar, 90 milyon yıl önce Güney Kutbu'nda var olan yağmur ormanlarının izini buldu.

Almanya ve İngiltere'den ortak bir araştırmacı ekibi, Güney Kutbu'na 900 kilometre uzaklıkta, Kretase döneminden kalma orman toprağı buldu.

Polen, korunmuş kökler ve sporları analiz eden ekip, dünyanın daha önce düşünülenden çok daha sıcak olduğunu ortaya çıkardı.

antarktika

''DÜNYA BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA SICAKMIŞ''

Dünya bilimi ve mühendisliği bölümünden Tina van de Flierdt, "90 milyon yıllık bu ormanın korunması olağanüstü, ancak daha da şaşırtıcı olanı ılıman yağmun ormanlarının Güney Kutbu yakınına kadar büyüyerek gelmesi. Bu, beklediğimizdan daha sıcak bir iklimin olduğuna işaret.'' ifadelerini kullandı.

KRETASE DÖNEMİNDE DÜNYA'DAKİ İKLİM

Kretase Dönemi, Mezozoik Zaman'ın üç alt bölümünden sonuncusudur. Günümüzden 142 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen bu dönemin ortalarında ise dinozorlar hüküm sürüyordu.

Kretase döneminin ortalarında tropikal sıcaklıklar, ortalama 35 santigrat dereceye kadar çıkabiliyordu. Ayrıca deniz seviyesi de günümüzdekinden yaklaşık 175 metre daha yüksekti.

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Kretase Dönemi'ndeki kutup bölgeleri ile ilgili şimdiye kadar çok az şey biliniyordu. Ancak bilim insanlarının, Antarktika'da o dönemden kalma toprak izlerine rastlaması, milyonlarca yıl önceye ışık tutabilir.

,Instagram: @eshteknoloji

Bilim insanları Antarktika'da orman izlerine rastladı

Bilim insanları Antarktika'da orman izlerine rastladı

Bilim insanları Antarktika'da orman izlerine rastladı

Bilim insanları Antarktika'da orman izlerine rastladı

Bilim insanları Antarktika'da orman izlerine rastladı

Bilim insanları Antarktika'da orman izlerine rastladı

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