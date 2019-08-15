Bilim insanları, insan boyunda penguen fosili buldu

Yaklaşık 1,5 yıl önce Christchurch şehrindeki Waipara Nehri'nde, bir kemik fosili bulunmuş ve araştırmacılar bu fosili inceleme altına almıştı. Yeni Zelanda'lı bilim insanları, incelemenin sonucunu açıkladı ve bulunan fosilin insan boyutunda bir penguen türüne ait olduğunu açıkladı.

Boyları yaklaşık 160 santimetreye, ağırlıkları 80 kilograma ulaşan soyu tükenmiş penguen türünün bir zamanlar okyanuslarda yüzdüğünü aktaran bilim insanları, dinozorların yok olmasından sonra gelişen türlerden birisi olduğunu düşündüklerini belirtti.

Araştırma ekibinden Paul Scofield, dev penguen türünün 2000 yılında Antarktika'da bulunan başka bir penguen türüne benzemesi ve 65 milyon yıl önce başlayıp 23 milyon yıl önce sonra eren Paleosen Devri'nde iki kıta arasındaki bağlantının anlaşılmasına yardımcı olması gibi nedenlerinden dolayı keşfin, oldukça önemli olduğunu söyledi.

Dinozorlar, deniz sürüngenleri ve dev balıkların tükenmesinin ardından, penguenlerin gelişip büyüyebilmeleri için okyanuslarda fırsat oluştuğuna dikkati çeken Scofield, dev penguenlerin sonraki 30 milyon yıl içerisinde ise soyunun tükendiğini kaydetti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.