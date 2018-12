Bin 636 astsubay teşkilata katıldı

Ankara’da 10 ay boyunca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında akademik eğitimi tamamladıktan sonra, İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında 2 ay Teröristle Mücadele Harekat Kursu’nu başarıyla tamamlayan bin 468 erkek, 168’i kadın astsubay için mezuniyet töreni düzenlendi.

DERECEYLE BİTİRENLER DİPLOMASINI ALDI

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen törende akademiyi dereceyle bitirenlere diplomaları verildi. Ardından mezuniyet andı yapılarak, Jandarma Marşı okundu.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, törene katılmanın verdiği mutluluğu dile getirerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yurt dışı programı nedeniyle programa katılamadığını ve selamlarını getirdiğini söyledi.

"FEDAKAR GENÇLER YETİŞTİRMEK EN ÖNEMLİ VAZİFEMİZ"

Türkiye’nin zor ama kıymetli bir coğrafyada yer aldığını belirten Ersoy, "Yedi düvelin gözünün üzerinde olduğu, içeride ve dışarıda fitnenin her türlüsünün 7/24 fesat ürettiği, şeytanın aklına gelmeyecek her türlü entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu vatanda, huzur ve güven içinde yaşayabilmek için iyi yetişmek, iyi yetiştirilmek ve elbette ki işimizi çok iyi yapmak durumdayız.

Bu milletin huzurunu, emniyeti, canını, malını namusunu, cumhuriyetin bekasını, bu vatanın bölünmez bütünlüğünü emanet etiğimiz gençler elbette iyi yetişeceklerdir. Görevlerini namusları bilip, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ima edeceklerdir. Oldukça kapsamlı, modern ve zorlu eğitimden sonra hedeflerimize ulaşmış olmak gurur vericidir. Ülkesini yürekten seve değerlerine bağlı, disiplin, fedakar gençler yetiştirmek bundan sonra da en önemli vazifemiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığının teknoloji alanında üstün bir seviyeye ulaşarak güçlü ve etkin görev yapma imkanına kavuştuğunu belirten Ersoy, bu imkan ve kabiliyetlerin ileriki yıllarda da artarak süreceğini dile getirdi.

BİN 636 ASTSUBAY TEŞKİLATA KATILDI

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, bin 636 astsubayın eğitimlerini başarıyla tamamlayarak teşkilata katıldığını dile getirerek, “Karşınızda dimdik görev heyecanı içinde buluna günümüzün en son teknolojik vasıtaları ile bütün ileri teknoloji ürünü silah araç ve teçhizat yöntemlerini kullanarak, her türlü arazi, iklim koşullarında canı pahasına kahramanca son terörist etkisiz hale getirilince kadar mücadele edecek. Bu kapsamda her tülü suç örgütü ile jandarma teşkilatının ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte ülkemizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlayacaklardır” şeklinde konuştu.

AİLELER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eğitimini tamamlayan mezunlar, tören geçişinin ardından uzman erbaşlar yakınlarıyla bir araya geldi. Kimisi evladına, kimisi torununa, kimisi eşine sarılarak hasret giderdi. Bir anne evladının üniforma şapkasını alarak başına takarken, 4 yaşındaki Deniz Buğra Bahar isimli çocuk da dayısını izlemeye komando kıyafetiyle geldi. Aileler büyük mutluluk yaşadıklarını ve gururlu olduklarını belirterek, "Allah onların ayaklarını taşa değdirmesin. Çok gururluyuz” dedi.