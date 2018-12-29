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Binali Yıldırım: Bu şehre daha çok hizmet borcum var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Meclis'teki gibi herkesin başkanı olacağım" dedi.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 17:17..
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Binali Yıldırım: Bu şehre daha çok hizmet borcum var

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım oldu.

"Kadıköylünün de Sultanbeylinin de sorunlarını çözeceğini" belirten Yıldırım, "İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var.  Aday arkadaşlarımla beraber şimdi bu borcu ödemeye geliyorum."

Yıldırım: Bu şehre daha çok hizmet borcum var VİDEO


"YENİDEN BERABERİZ"

Yıldırım'ın açıklamlarından öne çıkan satır başları:

"Fatih'in fethettiği İstanbul, Sinan'ın süslediği İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul. Mevlama şükürler olsun, yeniden beraberiz, yeniden birlikteyiz.

Bakanlığımda, başbakanlığımda, Cumhurbaşkanımızla İstanbul için, Türkiye için çok çalıştık.

ADAY ARKADAŞLARIMLA BERABER BU BORCU ÖDEMEYE GELİYORUM

Sevgili İstanbullular, İstanbul'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var.  Aday arkadaşlarımla beraber şimdi bu borcu ödemeye geliyorum.

Buraya, TBMM Başkanlığı'ndan geliyorum. Orada 81 ilden milletvekili var. Her partiden, her siyasi görüşten, ben hepsinin başkanı oldum. Burada da her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköylünün de sorununu çözeceğim Sultanbeyli'nin de sorunlarını çözeceğim. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. "

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