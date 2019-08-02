taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5872
Euro
6.1962
Altın
1434.01
Borsa
100352.26
Gram Altın
257.517

Binali Yıldırım Erzincan'da

Erzincan Havalimanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, Binali Yıldırım’ı coşkuyla karşıladı.

İHA | 02.08.2019 - 15:58..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Binali Yıldırım Erzincan'da

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temaslarının ardından memleketi Erzincan'a gitti.

Şehre uçakla giden Yıldırım, sevgi seliyle karşılandı.

TEK TEK HERKESLE TOKALAŞTI

Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, cuma namazını Terzibaba Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre hasbihal eden Yıldırım, daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

Binali Yıldırım Erzincan'da VİDEO

"AKŞAM KÖYÜME GEÇECEĞİM"

Vali Ali Arslantaş’tan brifing alan Yıldırım, “Malatya’daki program sonrası memleketime geldim. Burada bir dizi incelemelerde bulunacağım. Devam eden yatırımları kontrol edeceğiz. Akşam da köyüme gideceğim” dedi.

Binali Yıldırım Erzincan'da

Binali Yıldırım Erzincan'da

Binali Yıldırım Erzincan'da

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

91
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

169
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

131
TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

822
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

110
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

97
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir