AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temaslarının ardından memleketi Erzincan'a gitti.

Şehre uçakla giden Yıldırım, sevgi seliyle karşılandı.

TEK TEK HERKESLE TOKALAŞTI

Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, cuma namazını Terzibaba Camisi'nde kıldı.

Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre hasbihal eden Yıldırım, daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

Binali Yıldırım Erzincan'da VİDEO



"AKŞAM KÖYÜME GEÇECEĞİM"

Vali Ali Arslantaş’tan brifing alan Yıldırım, “Malatya’daki program sonrası memleketime geldim. Burada bir dizi incelemelerde bulunacağım. Devam eden yatırımları kontrol edeceğiz. Akşam da köyüme gideceğim” dedi.