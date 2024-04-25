Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Euro bölgesindeki para politikasını elden geçirmeliyiz "Avrupa'mız ölümlü" diyen Macron, oyunun kurallarının değiştiğini söyledi. Fransız lider, hiçbir zaman ABD'nin kölesi olmadıklarını belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Euro bölgesi para politikasıyla ilgili düşüncesini paylaştı.

Macron, Avrupa Birliği'nin (AB), Rus saldırganlığı, Çin ve ABD sanayi sübvansiyonları nedeniyle "ölümcül" bir tehditle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

ABD'den bağımsız şekilde hareket etmeleri gerektiğinin altını çizen Macron, önerilerini sıraladı.

AB'ye bütçe çağrısı

Para politikasının elden geçirilmesini isteyen Macron, AB'nin kamu yatırımlarını artırmak için "bütçe kapasitesinin" iki katına çıkarılması çağrısında bulundu.

Macron, Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara dikkati çekti.

"Avrupa'mız ölümlü"

Hem Rusya'nın hem de Çin'in "küresel ticaret kurallarına saygısızlığı" olarak tanımladığı durum karşısında alarma geçen Macron, AB'den ticaret politikasını gözden geçirmesini istedi.

Fransız lider, "Bugün Avrupa'mızın ölümlü olduğu ve ölebileceği konusunda bilinçli olmalıyız." dedi. Financial Times'ın aktardığına göre Macron, "Oyunun kuralları değişti." diye ekledi.

"Stratejik konsepti kendimiz için inşa etmeliyiz"

Avrupa'nın değişen dünyanın zorluklarına göğüs germesi ve savunmasını artırması gerektiğini söyleyen Macron, AB'nin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı gibi küresel tehditlerle başa çıkmak için yeterince silahlanmadığı konusunda da uyardı.

Macron, "Güvenilir bir Avrupa savunmasına ilişkin bu stratejik konsepti kendimiz için inşa etmeliyiz." ifadesini kullandı.

"ABD'nin kölesi değiliz"

Savunma ve ekonomide özerklik çağrısında bulunarak "Avrupa egemenliği" kavramını savunan Macron, şunları kaydetti:

Kendi Avrupa savunma sanayimizi geliştirme sorumluluğunu üstlenmezsek egemenliğimizi, özerkliğimizi nasıl inşa edebiliriz?



Avrupa, hiçbir zaman ABD'nin kölesi olmadığını ve dünyanın diğer bölgeleriyle nasıl konuşulacağını bildiğini göstermeli.

"Önceliği Avrupalı tedarikçilere vermeliyiz"

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın siber savunma ve siber güvenlik alanında kendi kapasitesine ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

France 24'ün aktardığına göre, askeri teçhizat alımında önceliğin Avrupalı tedarikçilere verilmesi gerektiğini belirten Emmanuel Macron, bu çabayı finanse etmek için "Avrupa kredisi" fikrine destek verdi.