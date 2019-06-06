AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Yıldırım, burada partililere seslendi.

VATANDAŞLARI KÜRTÇE KONUŞARAK SELAMLADI

Konuşmasına Kürtçe, “Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun” diyerek başlayan Yıldırım, Ramazan Bayramı’nda Diyarbakırlılarla buluşmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Binali Yıldırım Diyarbakırlıları Kürtçe konuşarak selamladı

Vatandaşların söylediği ‘Bir Şarkısın Sen’ ve AK Parti 2011 seçim şarkısı olan ’Aynı Yoldan Geçmişiz Biz’, şarkılarına eşlik eden Yıldırım, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Binali Yıldırım: PeKeKe kardeşliğimize zarar veriyor VİDEO

"HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ"

Binali Yıldırım konuşması sırasında, "Hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz. Kardeşliğimize zarar veren kim? PKK (PeKeKe) değil mi?

Kürtlere de Türklere de zarar veren, her tarafı yakıp yıkan, buraların kalkınmasını geciktiren kim? Terör örgütü." ifadelerini kullandı.