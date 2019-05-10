Binali Yıldırım'dan Doblo sahiplerine müjde

Binali Yıldırım: Toplantılar oluyor onlara katılıyoruz, iftara evlere gidiyoruz. Daha sonra çay davetleri oluyor orada vatandaşlarımızı dinliyoruz. Sahura kadar böyle geçiyor. Her Ramazan'ın sonunda bayram vardır. İnşallah Ramazan'ı tamamlayıp bayrama da ulaşacağız. Bu pazar da Anneler Günü annelerimizin gününü de kutluyoruz. Özellikle şehit annelerimizin ellerini öpüyoruz.

Cumhur İttifakı devam ediyor. Sayın Bahçeli İstanbul'da kampanya yapacak biz de aynı şekilde ortak programlar gerçekleştireceğiz. Bu şekilde güzel bir sonuç elde edeceğiz.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçişlerle ilgili cezalar oluşmuştu. Bu cezalar kaldırılmıştı. Sonra yanlış anlaşılmadan dolayı cezalar kesilmeye başlamıştı. Doblo gibi araçlara ceza yazılmaya başlamıştı. İBB'yle bu konuyu konuşuk. Doblolar da ceza almadan geçebilecekler.

Detaylar gelecek...