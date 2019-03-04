Bingöl'de hamile kadın 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Karlıova ilçesine bağlı Yeniköy'ün yolu, kar yağışı nedeniyle kapandı. Yolu kapanan köyde 32 yaşındaki hamile Gülten Oğul, rahatsızlandı. Yakınları durumu, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

6 SAATLİK ÇALIŞMA

Bunun üzerine bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri, paletli araçla gitti. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla karlı yolları aşan ekipler, hamile kadına ulaştı. Paletli ambulansla yolun açık olduğu bölgeye getirilen hamile kadın, hazır bekletilen başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye ulaştırılması sağlandı.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kış şartlarında ekiplerin gelip eşini kurtardığını belirten kocası, ekiplere teşekkür etti.

Hamile kadın 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı İZLE