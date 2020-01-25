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Bingöl’de vatandaşlar Elazığ’a yardım tırı gönderdi

Bingöl’de vatandaşlar, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelen Elazığ’a, tır dolusu yaşam malzemesi göndererek destek oldu.

İHA | 25.01.2020 - 12:12..
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından, birçok kamu ve kuruluşunun yardımının yanı sıra çevre illerdeki vatandaşlar da deprem bölgesi için seferber oldu.

YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI

Depremin ardından Bingöl’ün Genç ilçesinde vatandaşlar, çeşitli yaşam malzemesi toplayarak belirlenen noktadaki bir tıra yükledi.

Bingöl’de vatandaşlar Elazığ’a yardım tırı gönderdi ViDEO

Bingöl’de vatandaşlar Elazığ’a yardım tırı gönderdi


''ÇOCUKLARIMIZ VE AİLELERİMİZ SOĞUKTA ÜŞÜMESİN''

Vatandaşlar, yardım tırının Elazığ’a doğru hareket ettiğini belirtek, “Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremin ardından Genç ilçesindeki vatandaşlar bir yardım kampanyası başlattı. Bu yardım kampanyasında çocuklarımız ve ailelerimiz soğukta üşümesin diye bu çalışma başlatıldı.” dedi.

Bingöl’de vatandaşlar Elazığ’a yardım tırı gönderdi


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