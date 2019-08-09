taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5079
Euro
6.179
Altın
1505.88
Borsa
99405.03
Gram Altın
265.836

Binlerce Pakistanlı, Hindistan’ı protesto etti

Kararına tepki gösteren binlerce Pakistanlı, Karaçi sokaklarında protesto gösterisi düzenledi.

İHA | 09.08.2019 - 17:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Pakistan’da Cemaati İslami Partisi (JI) destekçileri, bugün sokaklara çıkarak Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özerkliğini kaldırması protesto edildi.

Pakistan Hükümeti, Hindistan’ın Keşmir politikalarını kınarken göstericiler de başkent İslamabad ve Karaçi sokaklarında protesto gösterileri aracılığıyla tepkilerini gösterdi.

İslamabad sokaklarında yürüyen Cemaati İslami Partisi destekçileri, Hindistan karşıtı sloganlar attı.

Binlerce Pakistanlı, Hindistan’ı protesto etti

Ellerindeki pankartlar aracılığıyla Hindistan’ı zalimlikle suçlayan protestocular, Pakistan yetkililerine komşu ülke ile diplomatik ilişkileri askıya alınması çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca, uluslararası toplumu Keşmir’deki kadınlara yönelik işlendiği iddia edilen saldırılara müdahale etmeye çağırdı.

“KEŞMİR PAKİSTAN OLACAK”

Protestoya katılanlar, Keşmir için sloganlar yazılı afişler ve Hint Ordusu tarafından işlenen vahşet gösteren fotoğraflar tutarken “Keşmir Pakistan olacak” tarzında sloganlar attı.

Pazartesi günü Yeni Delhi hükümeti, Hindistan’a bağlı olan Cammu Keşmir’e belirli bir otonomi sağlayan ve iç işlerinde özerkliğini garanti alan yasayı yürürlükten kaldırmıştı. Bununla yetinmeyen Hindistan hükümeti, bölgedeki tüm iletişimi kesmiş, eğitime ara vermiş ve sokaklara çok sayıda asker yığmıştı.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

77
'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

395
Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

204
Hatay'da askeri depoda patlama

Hatay'da askeri depoda patlama

65
Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

575
Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

162
ABD: Türkiye ile ortak mutabakattan memnunuz

ABD: Türkiye ile ortak mutabakattan memnunuz

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir