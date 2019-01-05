Bir Fizikçinin anlatımından: Her Şeyin Anlamı

Richard P. Feyman, ışınım, elektronlar ve pozitronlar arasındaki etkileşimi açıklayan kuantum elektrodinamiği alanındaki çalışmalarından sebep 1965’te Nobel Fizik Ödülü’nü Amerikalı Julian S. Schwinger ve Japon Tomonaga Şiniçiro ile paylaşan Amerikalı Kuramsal Fizikçi.

Nisan 1963’te Seattle’de Washington Üniversitesi’nde verdiği üç konuşma, daha sonra Her Şeyin Anlamı kitabının konusu oldu…

(Richard P. Feynman)

HER ŞEYİN ANLAMI

Feynman, 1963’teki bu konuşmada bir fizikçi olarak değil, birçok sorunla ilgilenen bir yurttaş olarak konuşmuştu. Burada din, politika ve gündelik sosyal konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. İşte bu görüşler daha sonra bir kitaba dönüştü.

Yazar, derin sorulara basit çözümler sunuyor, herkesin anlayacağı bir dille konuşuyor ve yazıyor. Basit mühendislik projelerinin yoksulluk belası üzerindeki çarpıcı etkileri, yaratıcılığın bilimdeki yaşamsal rolü, bilim ve din arasındaki gelişmeler gibi birçok konuya değinen Feynman, günlük yaşamından bahsederken yalan ve sahtekarlığa karşı açık bir tavır sergileyerek, her algıdan insana hitap ediyor…

Her Şeyin Anlamı

Richard P. Feynman

Çev.: Osman Çeviktay

Alfa Yay.

S.: 80

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Damla Karakuş

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