taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

Bir Fizikçinin anlatımından: Her Şeyin Anlamı

Bu kitapta Feynman, başkasının zihnindekini anlama, olasılık yasaları, istatistik, duanın iyileşme üzerindeki şüpheli etkisi ve insanlar arasındaki ilişkiler üzerinde duruyor...

Özel İçerik | 05.01.2019 - 10:01..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

her şeyin anlamı

Richard P. Feyman, ışınım, elektronlar ve pozitronlar arasındaki etkileşimi açıklayan kuantum elektrodinamiği alanındaki çalışmalarından sebep 1965’te Nobel Fizik Ödülü’nü Amerikalı Julian S. Schwinger ve Japon Tomonaga Şiniçiro ile paylaşan Amerikalı Kuramsal Fizikçi.

Nisan 1963’te Seattle’de Washington Üniversitesi’nde verdiği üç konuşma, daha sonra Her Şeyin Anlamı kitabının konusu oldu…

Her Şeyin Anlamı - Richard P. Feynman

(Richard P. Feynman)

HER ŞEYİN ANLAMI

Feynman, 1963’teki bu konuşmada bir fizikçi olarak değil, birçok sorunla ilgilenen bir yurttaş olarak konuşmuştu. Burada din, politika ve gündelik sosyal konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. İşte bu görüşler daha sonra bir kitaba dönüştü.

Yazar, derin sorulara basit çözümler sunuyor, herkesin anlayacağı bir dille konuşuyor ve yazıyor. Basit mühendislik projelerinin yoksulluk belası üzerindeki çarpıcı etkileri, yaratıcılığın bilimdeki yaşamsal rolü, bilim ve din arasındaki gelişmeler gibi birçok konuya değinen Feynman, günlük yaşamından bahsederken yalan ve sahtekarlığa karşı açık bir tavır sergileyerek, her algıdan insana hitap ediyor…

Her Şeyin Anlamı - Richard P. Feynman

Her Şeyin Anlamı

Richard P. Feynman

Çev.: Osman Çeviktay

Alfa Yay.

S.: 80

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

46
Sigarada vergi zammı

Sigarada vergi zammı

160
ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

43
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

43
Ozan Tufan Alanyaspor'da

Ozan Tufan Alanyaspor'da

21
ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

24
Kenya'da kız çocuklarına hamilelik testi

Kenya'da kız çocuklarına hamilelik testi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir