Bir kadın daha cinayete kurban gitti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mutfak tüpü bayiliği yapan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinin arka tarafındaki evinin önünde bulunan baltayı alan Mehmet Zengin, eşi Dilek Zengin’e art arda vurarak öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Bağırışmaları duyan komşuları durumu hemen 112’ye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet Zengin’i gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Dilek Zengin’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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'BOŞANMA AŞAMASINDALARDI' İDDİASI

Mehmet Zengin’in eşi Dilek Zengin’i baltayla öldürdüğü esnada çiftin iki çocuklarının da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi. Komşuları, Mehmet Zengin ve Dilek Zengin’in boşanma aşamasına dahi geldiklerini ve daha önce de kavgalarının olduğunu belirttiler.

AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kocası tarafından öldürüldüğü haberini alan Dilek Zengin’in anne ve babası olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilek Zengin’in cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.