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Bursa'da alkollü şahıs tartıştığı arkadaşını vurdu

Kentin İnegöl ilçesinde, Murat S. (29), birlikte alkol alırken, tartıştığı arkadaşı Özkan D.'yi (26) av tüfeğiyle vurarak, yaraladı.

DHA | 22.04.2019 - 12:16..
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Jandarma, olay sırasında yanlarında olan Tuğçe B. (21) ile kaçan Murat S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ALKOLLÜ ŞAHISLAR TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, Kümeevler Mahallesi'ndeki ormanlıkta meydana geldi. Özkan D., Murat S. ve Tuğçe B., birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Özkan D. ile Murat S. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Murat S., otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Özkan D.'ye ateş etti. Karnından ve bacağından yaralanan Özkan D., yere yığılırken, Murat S. ile Tuğçe B. ise otomobile binerek, olay yerinden kaçtı.

Bursa'da alkollü şahıs tartıştığı arkadaşını vurdu

AV TÜFEĞİYLE VURUP KAÇTI

Özkan D., cep telefonuyla sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Özkan D.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, Murat S. ile Tuğçe B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da alkollü şahıs tartıştığı arkadaşını vurdu

Bursa'da alkollü şahıs tartıştığı arkadaşını vurdu

Bursa'da alkollü şahıs tartıştığı arkadaşını vurdu

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