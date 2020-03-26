Bisturi nedir

Bisturi, çoğunlukla tıbbi alanda olmak üzere, çeşitli sanat ve zanaat dallarında da detay kesim yapmak için kullanılan ufak ve oldukça keskin bir tür bıçaktır.

Genellikle karbon çeliğinden üretilen bisturi, hassas kesim işlemi gerektiren alanlarda işlevsel olabilmesi için oldukça inca yapılarda üretilir. Bisturinin keskin ucu, lazer inceltme yöntemi ile keskinleştirilir ve inceliği santimetrenin yüzde birini bulabilir.

OLDUKÇA KESKİN BİR YAPISI VARDIR

Sahip olduğu incelik nedeniyle aşırı keskin olan ve bir o kadar da dikkatli kullanılması gereken bisturi, önemli yaralanmalara sebep olabilir.

Ameliyathanelerde elden ele verilmesi problem yaratabilen bu alet, cerrrahlar tarafından tedbiren düz bir zemine konulup alınır.

Bisturinin sapı, kendisiyle birlikte üretilmez; yapılacak işin hacmine ve alanına göre çeşitli olunlukltaki saplar takılıp çıkarılabilir.

Fransızcadaki "bistouri"nin Türkçeleşmesiyle dilimize girmiş olan bu terim, sıklıkla"bistüri" şeklinde yanlış telaffuz edilir.