Bitlis'te silahlı kavga: 7 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, silahlar çekildi.

YOLDAN GEÇENLER DE YARALANDI

Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada O.Ö, N.A, A.D.A, U.D. ile yoldan geçen İ.A, İ.K. ve Ö.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.Ö., Tatvan'daki müdahalenin ardından Muş'a sevk edildi. İlçe merkezi ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavga nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis tarafından kavganın meydana geldiği yerde inceleme başlatıldı. Öte yandan, kavgadan dolayı bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.