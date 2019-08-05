taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5509
Euro
6.215
Altın
1468.58
Borsa
98707.92
Gram Altın
261.62

Bitlis'te silahlı kavga: 7 yaralı

Bitlis'te, 3 ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı.

İHA | 05.08.2019 - 17:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bitlis’in Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, silahlar çekildi.

YOLDAN GEÇENLER DE YARALANDI

Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada O.Ö, N.A, A.D.A, U.D. ile yoldan geçen İ.A, İ.K. ve Ö.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.Ö., Tatvan'daki müdahalenin ardından Muş'a sevk edildi. İlçe merkezi ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Bitlis'te silahlı kavga: 7 yaralı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavga nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis tarafından kavganın meydana geldiği yerde inceleme başlatıldı. Öte yandan, kavgadan dolayı bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bitlis'te silahlı kavga: 7 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokak röportajında sigara zammı tartışması

Sokak röportajında sigara zammı tartışması

658
Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

357
Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

308
Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

137
İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

128
Kaz Dağları'nda ağaç katliamına karşı eylem

Kaz Dağları'nda ağaç katliamına karşı eylem

424
Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

323
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir