taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7419
Euro
6.3083
Altın
1498.86
Borsa
104993.25
Gram Altın
276.751
Bitcoin
45963.88

Bitlis'te toz fırtınası hayatı adeta felç etti

Aniden etkili olan toz fırtınası, zor anlar yaşattı.

İHA | 07.10.2019 - 14:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde öğle saatlerinden sonra yaşanan doğa olayı, hayatı adeta felç etti.

TOZ BULUTU YUTTU

Gökyüzünün aniden kararmaya başlamasıyla birlikte toz bulutu, belde ve belde kırsalında gezintiye çıkan bazı vatandaşları adeta yuttu. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşların toz bulutuna yakalanmamak için telaş içerisinde yerleşim alanına doğru koştuğu görüldü.

Bitlis'te toz fırtınası zor anlar yaşattı İZLE

"GÖKYÜZÜ BİR ANDA KARARDI"

Kısa sürede belde ve belde sakinlerinin toz bulutu içerisinde kaybolduğu olay kazasız şekilde atlatılırken, yaşanan toz fırtınası daha sonra yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı. Olayın şokunu yaşayan vatandaşlardan Nafiz Tüzün, "Her şey bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzü bir anda karardı, kısa süre sonra da bize doğru hızla bir toz bulutu geldiğini fark ettik. Toz bulutunun bizi teğet geçeceğini beklerken, bir anda kendimizi içinde bulduk. Tozdan dolayı evin bile yolunu kaybettik. Kısa bir koşuşturmadan sonra toz bulutu dağılınca, kendimizi eve atabildik." dedi.

Bitlis'te toz fırtınası hayatı adeta felç etti

Bitlis'te toz fırtınası hayatı adeta felç etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

ABD: Türkiye'nin operasyonunu desteklemeyeceğiz

338
YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

YPG'liler Amerika'ya isyan ediyor

294
Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Ermeni dövüşçü MMA maçında Türk rakibini öldürmeye çalıştı

127
ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı

ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı

195
ABD, Suriye sınırından çekiliyor

ABD, Suriye sınırından çekiliyor

205
İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

İran da Türkiye'nin Suriye operasyonundan endişeli

149
Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir