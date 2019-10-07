Bitlis'te toz fırtınası hayatı adeta felç etti

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde öğle saatlerinden sonra yaşanan doğa olayı, hayatı adeta felç etti.

TOZ BULUTU YUTTU

Gökyüzünün aniden kararmaya başlamasıyla birlikte toz bulutu, belde ve belde kırsalında gezintiye çıkan bazı vatandaşları adeta yuttu. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşların toz bulutuna yakalanmamak için telaş içerisinde yerleşim alanına doğru koştuğu görüldü.

Bitlis'te toz fırtınası zor anlar yaşattı İZLE

"GÖKYÜZÜ BİR ANDA KARARDI"

Kısa sürede belde ve belde sakinlerinin toz bulutu içerisinde kaybolduğu olay kazasız şekilde atlatılırken, yaşanan toz fırtınası daha sonra yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı. Olayın şokunu yaşayan vatandaşlardan Nafiz Tüzün, "Her şey bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzü bir anda karardı, kısa süre sonra da bize doğru hızla bir toz bulutu geldiğini fark ettik. Toz bulutunun bizi teğet geçeceğini beklerken, bir anda kendimizi içinde bulduk. Tozdan dolayı evin bile yolunu kaybettik. Kısa bir koşuşturmadan sonra toz bulutu dağılınca, kendimizi eve atabildik." dedi.