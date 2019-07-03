BMW genişleme planını revize etti

BMW, geleceği otomobilleri için kollarını sıvadı. Geliştirdiği araçları, ‘NEXTGen' etkinliği ile tanıttı.

BMW'NİN HEDEFİ 2023

2025 yılına kadar 25 elektrikli aracını yollara çıkarmayı hedefleyen BMW, bu hedefini 2 yıl öne çekti ve tarihi 2023 olarak belirledi.

Ar-Ge süreci devam eden yeni modeller, elektrik, şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlara uygun esnek yapıları sayesinde değişken koşullara rahatlıkla ayak uydurabiliyor.

2019 SONUNDA 500 BİN ÜZERİNDE SATIŞ

BMW Group, 2019 yılı sonu itibariyle 500.000'in üzerinde elektrikli ve hibrit otomobil satışı gerçekleştirmiş olacak.

Bugüne kadar dünya genelinde 150.000 adetten fazla satan tamamen elektrikli ilk BMW modeli BMW i3'ün yanı sıra, bu yıl üretimi başlatılacak olan tamamen elektrikli MINI de bu hedefte grubun önemli destekçilerinden birisi olacak.

İLGİ DAHA DA ARTACAK

Bu arada BMW'nin tanıttığı yeni araçlar oldukça ilgi çekti. Yetkililer, geleceğin araçlarının BMW'ye olan ilginin daha da artacağını dile getirdi.

BMW eDRİVE ZONE SÜRÜŞ ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRECEK

2020 yılından itibaren BMW'nin plug-in hibrit modellerinde standart olarak sunulacak BMW eDrive Zones fonksiyonu sayesinde otomobiller, şehirlerin ‘yeşil alan' olarak belirlenen emisyonsuz bölgelerini otomatik olarak algılayacak.

Bu alana girdiğini algılayarak tamamen elektrikli modda hareket edecek hibrit BMW modelleri, tamamen elektrikli BMW modellerinde olduğu gibi en çevreci hali ile kullanılabilecek.