BM'ye göre Fransız polisi şiddet kullanmadı

Fransa'da gerçekleştirilen eylemlere yönelik polis müdahaleleri tartışma konusu olurken, 780 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin de gözaltına alındığı polis eylemleri için "şiddet yok" değerlendirmesini yaptı.

"FRANSA'DA ŞİDDET YOK"

Birleşmiş Milletler (BM), Fransa'da "Sarı Yelekliler" tarafından ülkedeki akaryakıt zamlarını protesto etmek için düzenlenen ve sokaklarda "savaş görüntüsü"ne yol açan gösterilerde polisin şiddet kullanmadığını savundu.

Çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilere ilişkin "sükunet" çağrısı yapan veya hükümetlere uyarıda bulunan BM, Fransa'da yaklaşık 10 gündür devam eden olaylara ilişkin Fransız hükümetini eleştirmekten kaçındı.

Dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin ziyarete kapatıldığı, polisin eylemcilere sert müdahalesinin dikkati çektiği olaylar hakkında BM henüz bir "uyarı" veya "itidal çağrısı" da yapmadı.

"AŞIRI GÜÇ KULLANILMADI"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine ülke genelinde 10 gündür düzenlediği gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Shamdasani, ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişinin yaralandığı, 794 kişinin gözaltına alındığı ve 9 kişinin hapis cezasına çarptırıldığı gösterilerde, polisin "aşırı güç" kullanmadığını belirtti.

Fransa'daki gösterileri takip eden BM'deki meslektaşlarıyla konuyu görüştüğünü aktaran Shamdasani, "Bu aşamada, polis tarafından aşırı güç kullanıldığına veya tutuklama sürecinde bir hata yapıldığına ilişkin kendilerine hiçbir suçlama gelmediğini söylediler." ifadesini kullandı.

Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü VİDEO

"GEREKLİ ALANLARDA GÜÇ KULLANILABİLİR"

Shamdasani, gösterilerdeki "talihsiz ölümlerin" polisin orantısız güç kullanmasından değil "taşıtlardan" kaynaklandığını ileri sürerek, kolluk kuvvetlerinin sadece "kesin surette gerekli anlarda güç kullanabileceğine" işaret etti.

Gösterilerdeki gözaltıların ancak hukukun üstünlüğüne uygun şekilde yapılması gerektiğine dile getiren Shamdasani, Fransa'daki gösterilere ilişkin iddiaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü VİDEO

GEZİ'DE ŞİDDET, FRANSA'DA ORANTILI GÜÇ

Özellikle 2013'teki Gezi Parkı provakasyonları sırasında polislerin müdahalelerine yönelik "orantısız güç ve şiddet" açıklamaları yapan BM,Fransa'da 780 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği eylemler hakkında yalnızca "aşırı güç yok" açıklamasını yaptı.

BM'nin bu açıklamaları uluslararası iki yüzlülüğü gözler önüne sererken Türkiye karşıtlığını da açıkça gösterdi.

FRANSA'DA "SARI YELEKLİLER" SAVAŞI

Ülkede "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerinde birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü VİDEO

Eylemler nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekiyor.

Fransa'da 24 Kasım'da Paris'in sembolleri arasında yer alan Champ-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanmıştı.

Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulunmuştu.