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Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki orman yangınlarında kundaklama şüphesinin ağır bastığı belirtildi.

DHA | 19.08.2019 - 02:13..
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Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını yönetmek için bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, basın açıklamasında bulundu.

Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, üçüncü bir yangının ise helikopter piloturnun dikkati sayesinde büyümeden önlendiğini açıkladı.

Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

"BU YANGINLAR TESADÜF DEĞİL"

Çelik, "Biz her iki yangına müdahale ederken, saat 17.30 sıralarında Beçin orman deposunun yakınındaki ormanlığı da yaktılar. Helikopterimiz yakıtını alırken, alevi görerek hemen müdahale etti. Bu yangınların hiç birinde iyi niyet göremiyoruz. Yangınlarda tesadüf göremiyoruz. Sabaha kadar Milas ve Bodrum yangınlarını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

Bodrum ve Milas'taki yangınlarda kundaklama şüphesi

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