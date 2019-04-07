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Bodrum’da havalar kötü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün etkili olan olumsuz hava koşularrı, yaşamı olumsuz etkiledi.

DHA | 07.04.2019 - 08:52..
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Bodrum'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle özellikle yarımadanın Güney kısmındaki sahillerde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis’te sahiller neredeyse boşaldı.

Bodrum’da havalar kötü

Çok az sayıda vatandaşın dışarı çıktığı Bodrum’da vatandaşlar, kapalı mekanlarda yağmur ve fırtınayı izledi. Bazı tekne sahipleri ise olası bir olumsuzluğa karşı nöbet tuttu.

Bodrum’da havalar kötü

DATÇA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bodrum açıklarında hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum’dan Datça’ya ve Yunanistan’ın Kos Adasına karşılıklı yapılan feribot seferleri iptal edildi.

Bodrum açıklarında yapılacak Dragon Yarışları ile Turgtreis açıklarında bu ilk ayak yarışları gerçekleşecek Dragut Sailing Cup’ta kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan,  kuvvetli rüzgar ve yağış gece saatlerinde itibaren etkisini kaybetti.

Bodrum’da havalar kötü

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