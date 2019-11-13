taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7532
Euro
6.3329
Altın
1462.45
Borsa
104654.59
Gram Altın
270.73
Bitcoin
50252.22

Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

İmara ve ruhsata aykırı inşa edilen projelerin yıkımları, büyük ölçüde tamamlandı.

AA | 13.11.2019 - 15:54..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş
Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kaçak ve ruhsatsız yapılar için başlatılan yıkım çalışmaları, henüz tam anlamıyla sonlanmadı.

MAL SAHİPLERİ YIKIMLARI SÜRDÜRÜYOR

İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerdeki yıkımlar, Bakanlık ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde; havuz, otel binaları, iskeleler, ticari alanlar ve mendirek gibi yapılarda mal sahiplerince yürütülüyor.

Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

5 İLÇEDE YIKIM

Çalışmalar ilçenin Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen, imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.

İmara aykırı yapıların birçoğunun yıkımı, iş makineleri ve inşaat işçileri tarafından yapıldı.

Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

KAÇAK YAPILARIN YIKIMI SÜRÜYOR

Diğer kaçak yapıların yıkımları ise tüm hızıyla sürüyor. Moloz yığınları alandan kamyonlarla taşınırken, işçiler tarafından da bölgede kıyı düzenleme çalışması yapılıyor.

Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği VİDEO

Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına kızdı

İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına kızdı

459
'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

800
Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

221
Serdar Ortaç, kumar borçlarını konserle ödeyecek

Serdar Ortaç, kumar borçlarını konserle ödeyecek

250
HDP'li 4 belediyeye kayyum

HDP'li 4 belediyeye kayyum

193
BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devredildi

BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devredildi

71
İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

795
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir