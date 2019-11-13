Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kaçak ve ruhsatsız yapılar için başlatılan yıkım çalışmaları, henüz tam anlamıyla sonlanmadı.

MAL SAHİPLERİ YIKIMLARI SÜRDÜRÜYOR

İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerdeki yıkımlar, Bakanlık ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde; havuz, otel binaları, iskeleler, ticari alanlar ve mendirek gibi yapılarda mal sahiplerince yürütülüyor.

5 İLÇEDE YIKIM

Çalışmalar ilçenin Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen, imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.

İmara aykırı yapıların birçoğunun yıkımı, iş makineleri ve inşaat işçileri tarafından yapıldı.

KAÇAK YAPILARIN YIKIMI SÜRÜYOR

Diğer kaçak yapıların yıkımları ise tüm hızıyla sürüyor. Moloz yığınları alandan kamyonlarla taşınırken, işçiler tarafından da bölgede kıyı düzenleme çalışması yapılıyor.

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