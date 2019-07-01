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Bodrum’da korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 hektarlık alan kül oldu. Yangına, 2 helikopter çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.

İHA | 01.07.2019 - 21:12..
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Muğla'nın Gümüşlük Mahallesi, Dereköy, Çilek Dağı ile Kavak Boğazı arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın tüm bölgeye yayıldı.Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın VİDEO

İTFAİYE GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahale edemediği bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter müdahale etti. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Kayalık ve engebeli arazi nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Akşam saatlerine kadar devam eden yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Alevlerin söndürüldüğü bölgelerde ise soğutma çalışmaları başladı.

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

Bodrum’da korkutan yangın

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