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Bodrum'da plajlar tıklım tıklım

Ekim ayında sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

İHA | 10.10.2019 - 14:48..
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Şiddetli yağışların ardından sarı yazın yaşandığı Bodrum'da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerle ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan, Bodrum’da hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olacağı ve sıcaklığın 31 dereceye kadar yükseleceği öğrenildi.

DENİZE GİRİP, GÜNEŞLENDİLER

Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı ilçede turistler denize girip, sahil kenarındaki mekanlarda vakit geçirdi.

Bodrum'da plajlar tıklım tıklım

"YARIN DA TEKNE TURUNA ÇIKACAĞIZ"

Bazı turistler ise Cumhuriyet Caddesi ve Kale Caddesi’nde yoğunluk oluşturdu. İstanbul’dan Bodrum’a tatile gelen Filiz Aydın, “2 gün önce yoldan geldik. Yağmurda silecekler bile yetersiz kaldı. O kadar kötüydü. Bugün hava çok güzel. Denize daha giremedim ama girmeyi düşünüyorum. Yarın da tekne turuna çıkacağız.” şeklinde konuştu.

Bodrum'da plajlar tıklım tıklım

"GEÇTİĞİMİZ GÜN FIRTINA VARDI, BUGÜN GÜNEŞ AÇAR DENİZE GİRERİZ"

Kumbahçe sahilinde denize girip güneşlenen Aysun Çıtlak da “Bodrum’un klasik halleri. Geçtiğimiz gün fırtına vardı. Bugün de güneş açar denize gireriz. Biz bu havalara alışkınız. O yüzden problem yok. Sıcak. Denize giriyoruz, güneşleniyoruz.” dedi.

Bodrum'da plajlar tıklım tıklım

Bodrum'da plajlar tıklım tıklım

Bodrum'da plajlar tıklım tıklım

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