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Bodrum’da sahilde bulunan kaçak bina yıkıldı

Küçükbük sahilinde, kıyı kenar çizgisi içinde kalan alanda yapılan taş binanın, yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından yıkımına başlandı.

İHA | 20.02.2020 - 17:14..
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Bodrum'da Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği vatandaşların da desteğiyle devam ediyor.

Belediye ekipleri, Küçükbük sahilindeki taş binanın yıkım işlemini, mülk sahibi ile birlikte gerçekleştirdi.

"BİNANIN YIKILMASI BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME"

Yapının yıkılmasının güzel bir örnek olduğunu belirten Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek de, geçmiş dönemde yapı ruhsatı verilen bina için bazı vatandaşların da müdahalesiyle dernek olarak İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını, yargıdan yürütmenin durdurulması yönünde karar çıktığını anlattı. Höcek, “Kazandığımız davayı, İstinaf Mahkemesi onayladı. Bugün binanın yıkılması bizim için çok sevindirici bir gelişme.” diye konuştu.

Bodrum’da sahilde bulunan kaçak bina yıkıldı

Bodrum’da sahilde bulunan kaçak bina yıkıldı

Bodrum’da sahilde bulunan kaçak bina yıkıldı

Bodrum’da sahilde bulunan kaçak bina yıkıldı

Bodrum’da sahilde bulunan kaçak bina yıkıldı

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