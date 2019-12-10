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Bodrum'daki yediemin otoparkı marinaya döndü

Otopark, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı yat, tekne, sürat teknesi, lastik bot ve jet ski gibi deniz taşıtlarıyla doldu.

DHA | 10.12.2019 - 15:04..
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 6 yıl önce 32 dönümlük arazi üzerinde kurulan yediemin trafik otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı yat, tekne, sürat teknesi, lastik bot ve jet ski gibi deniz taşıtlarıyla doldu.

Otoparkta bulunan 350'yi aşkın deniz taşıtı, kaçak göçmenlerin izlerini de taşıyor.

Bodrum'daki yediemin otoparkı marinaya döndü

ŞASE NUMARALARI KAZININCA İŞLEM YAPILAMADI

Taşıtlarda bulunan giyim ürünleri, can yelekleri ve simitleri, atık yiyecek kutuları dikkat çekti. Kaçak göçmenlerin geçişlerini organize eden kişiler tarafından teknelerin ve motorların şase numaralarının kazınarak silindiğini belirten otoparkın ortaklarından İlhami Karadağ, "Biz aslında bu otoparkı kurarken, kara araçlarına yönelik iş planı yaptık. Ancak, ülkemizde kaçak geçişler çok olunca, bunları da kabul etmeye başladık, işimizin bir parçası olduğu için. Şase numaraları kazındığı için taşıtlar üzerinde herhangi bir işlem yapmak güç hale geliyor." dedi.

Bodrum'daki yediemin otoparkı marinaya döndü

"BUNLAR MİLLİ SERVET"

Otoparkta bulunanların milli servet olduğunu aktaran Karadağ, "Milli Emlak'ın gerekli kurumlara yazılar yazıp bunları buradan alması gerekiyor. Bunlar milli servet ve burada çürümelerine göz yumulmaması gerekiyor. Deniz araçları karada durdukları takdirde daha hızlı deforme oluyor. Otoparkta bulunan taşıtlar arasında değeri 350 bin euroyu bulan araçlar da var." şeklinde konuştu.

Bodrum'daki yediemin otoparkı marinaya döndü

Bodrum'daki yediemin otoparkı marinaya döndü

Bodrum'daki yediemin otoparkı marinaya döndü

Bodrum'daki yediemin otoparkı marinaya döndü

Bodrum'daki yediemin otoparkı marinaya döndü

Bodrum'daki yediemin otoparkı marinaya döndü

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