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Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor

Ürettiği uçakların düşmesiyle uçak sanayisinde adı kara listeye yazılan Boeing 737 Max'a sipariş talebi gelmiyor.

DHA | 11.06.2019 - 22:01..
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Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan ‘Boeing 737 Max 8 krizi’ ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurdu.

MAYIS AYINDA 71 ADAT SİPARİŞ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca, kazaların ardından Boeing şirketinin 737 Max 8 tipi uçak üretimine devam ettiği; ancak üretim sayısının azaldığı belirtildi. ABD basını, Boeing’in Mayıs ayı içerisinde 71 adet 737 Max 8 tipi uçağın siparişini iptal ettiğini duyurdu.

29 Ekim 2018'de Endonezya merkezli Lion hava yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesiyle 189 kişi hayatını kaybetmişti.

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