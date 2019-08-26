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Boğa güreşini bırakıp yangın için seferber oldular

Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesinde arazi yangını çıkarken, 500 metre ileride boğa güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangına müdahale etti.

İHA | 26.08.2019 - 06:43..
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Menteşe’nin kırsal mahallesi Akkaya’da boğa güreşleri esnasında güreş alanına 500 metre ilerideki bir arazide yangın çıktı. Güreş cazgırının yangın anonsundan hemen sonra güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangın alanına koştu.

Boğa güreşini bırakıp yangın için seferber oldular

VATANDAŞLAR İTFAİYEYE YARDIM ETTİ

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Güreş alanında bulunan Menteşe Belediyesi’ne ait su tankeri, itfaiye ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar ile birlikte yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Boğa güreşini bırakıp yangın için seferber oldular

YANGININ NEDENİ SİGARA İZMARİTİ

Yangının boğa güreşlerini izlemek için gelen ve o bölgede bulunan bir vatandaşın sigara izmaritini yere atması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Boğa güreşini bırakıp yangın için seferber oldular

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