Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da, gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba'da, polis ve Morales destekçisi koka üreticisi köylüler arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

5 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo, olaylarda ateşli silahla vurulan 5 göstericinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. Bu olayla birlikte Bolivya'da, 400'den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu. Birkaç gün önce garnizon komutanlığının yakıldığı Sacaba'da polis, önceki gün operasyona başlamıştı.

Bolivya'da 5 gösterici hayatını kaybetti VİDEO



SEÇİMİ KAYBEDENLER HEDEF GÖSTERİLDİ

Morales destekçilerinin başkent La Paz'da düzenlediği gösteri ise müdahale ve gözaltılarla sona erdi. Çoğunluğu yerliler ve köylülerden oluşan binlerce Bolivyalının katıldığı yürüyüş, başkentin bitişiğindeki şehir El Alto'dan başladı. Birkaç gündür yoğun katılımların gözlendiği yürüyüş öncesi polis ve asker, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesine itiraz eden grup, sloganlarında, seçimi kaybeden muhalif aday Carlos Mesa ile sağcı muhalif Luis Fernando Camacho'yu hedef gösterdi. Hükümet Sarayı'nın da bulunduğu Murillo Meydanı'na ilerlemek isteyen göstericiler, polis ve askerin izin vermemesinden dolayı gün boyu Dikilitaş Meydanı'nın bulunduğu bulvarda bekledi.

GAZ VE SES BOMBASI İLE MÜDAHALE

Bu sırada gruptan bazı kişiler, Murillo Meydanı ve bulvar arasındaki sokaklarda polis ve sağcı muhaliflerce kurulan barikatları kaldırmaya başladı. Polis, barikatların kaldırılması üzerine gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti. Göstericileri hedef alan polis, bir süre sonra bölgeyi boşalttı. Gruptaki kadın ve yaşlıların gazdan etkilendiği müdahale sonrası polis, bazı göstericileri gözaltına alırken, bölgedeki araç trafiği de yeniden sağlandı.

'HİLE' İDDİASI

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

MORALES'İN KATILMADIĞI SEÇİM DÜZENLENSİN İSTİYORLAR

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

SÜRECİ 'DARBE' OLARAK NİTELEYEN MEKSİKA'YA GİTTİ

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti. Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.