Bolivya'da eylemciler belediye başkanını hedef aldı

Bolivya'da 20 Ekim'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.
Protestoların devam ettiği Vinto şehrinde belediye başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu.
Eylemciler hükümete destek vermekle suçladıkları başkanın üzerine kırmızı boya döktü, saçlarını zorla kesti, çıplak ayakla sokakta yürüttüler ve istifasını imzalattılar.
Belediye Başkanlığı binasını ateşe veren göstericiler, Başkan Arce'yi bir süre sonra polise teslim etti.
Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler VİDEO