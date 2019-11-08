Bolivya'da eylemciler belediye başkanını hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve Barış Pınarı Harekatı'na destek veren açıklamaları nedeniyle Metin Feyzioğlu, terör sevicilerin hedefi haline geldi.

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Tel Abyad ve Resulayn’da halkın yaraları sarılıyor

TSK, Barış Pınarı Harekatı ile özgürleşen Tel Abyad ve Resulayn'da yardıma ihtiyacı olan halka çare oluyor.