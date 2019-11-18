taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7365
Euro
6.3485
Altın
1463.68
Borsa
106407.59
Gram Altın
270.022
Bitcoin
48523.78

Bolivya'da ölü sayısı 23'e yükseldi, 715 yaralı var

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerin ardından başlayan şiddet dalgasında, ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Şiddet olaylarında 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişinin de yaralandığını duyuruldu.

AA | 18.11.2019 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da, şiddet olaylarında ölü sayısı arttı.

Bolivya'da ölü sayısı 23'e yükseldi, 715 yaralı var

23 ÖLÜ, 715 YARALI

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) ve ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo'nun sosyal medya hesaplarında paylaşılan verilere göre, Bolivya'nın birçok bölgesinde süren şiddet olaylarında 20 Ekim-16 Kasım tarihlerinde 23 kişi hayatını kaybetti. 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişinin yaralandığı olaylarda, 1.112 kişi gözaltına alındı, 50 kişi tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

138
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

92
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

49
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

18
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

168
Gürcistan'da halk sokaklarda

Gürcistan'da halk sokaklarda

67
Meclis'te vergi düzenlemesi mesaisi

Meclis'te vergi düzenlemesi mesaisi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir