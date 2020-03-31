Boot camp nedir

Boot camp, Amerikan ordusunun uyguladığı egzersiz programının sivillere uyarlanmış halidir. İsmini oluşturan postal ve kamp terimleri, askeri disiplini temsil ettiği için kullanılır.

Kondisyonu yüksek olan ve düzenli spor geçmişi olanlar tarafından uygulanması önerilen bu antreman biçimi, vücuda kısa sürede dayanıklılık, güç ve form sağlar.

YOĞUN TEMPOLU BİR SPORDUR

Spor eğitmenleri tarafından genellikle 60 günlük olarak planlanan bu programda, ısınma, koşu, şınav, sıçrama gibi kardiyo artırıcı hareketler vardır. Antremanlar yüksek yoğunlukta ve tempolu geçer.

Spor salonunda eğitmenler eşliğinde yapılması tercih edilse de herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadığından birçok alanda rahatlıkla uygulanabilir. Özellikle güzel havalarda park, orman, sahil gibi alanlarda yapılabilir.

Minder vb bir zeminde yapılan yoğun kas hareketleri, bu egzersiz programında oldukça büyük bir yer kaplar.

FAYDALARI NELERDİR

Boot camp Kasları daha belirgin hale getirir, yağ yakımını artırır, endorfin salgılatır, vücudu forma sokar, aerobik kapasiteyi artırır.

Antremanlar devam ederken bir uzman eşliğinde doğru beslenme uygulandığında, vücuttaki kas oranında kalıcı bir değişme sağlanabilir.