Boris Johnson sandık başında

Brexit referandumunun üzerinden 3.5 yıl geçmesine rağmen Brexit krizi hala çözülemedi.
İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti.
HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN 326 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR
Seçimde dar bölge çoğunluk sistemine göre en çok oyu alan parti parlamentoya girecek. İngiltere’de hükümet kurulabilmesi için 326 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.
ANKETLERDE JOHNSON ÖNDE
Öte yandan ülkede yapılan anketlerde Başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 37 ile önde gidiyor.
KÖPEĞİNİ YANINDAN AYIRMADI
Başbakan Johnson da sahiplendiği Dilyn adlı köpeğiyle sandık başına giderek oyunu kullandı. Johnson, İngiltere’nin başkenti Londra’ya bağlı Westminster’da yer alan Metodist Kilisesi’nde oyunu kullandıktan sonra kameralara poz verdi.