taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7961
Euro
6.457
Altın
1474.72
Borsa
109200.12
Gram Altın
274.681
Bitcoin
41552.92

Boris Johnson sandık başında

Başbakan Boris Johnson, sabahın erken saatlerinde uğur getirdiğini düşündüğü köpeğiyle oy vermeye gitti.

İHA | 12.12.2019 - 13:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Brexit referandumunun üzerinden 3.5 yıl geçmesine rağmen Brexit krizi hala çözülemedi.

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti.

HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN 326 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

Seçimde dar bölge çoğunluk sistemine göre en çok oyu alan parti parlamentoya girecek. İngiltere’de hükümet kurulabilmesi için 326 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.

Boris Johnson sandık başında

ANKETLERDE JOHNSON ÖNDE

Öte yandan ülkede yapılan anketlerde Başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 37 ile önde gidiyor.

Boris Johnson sandık başında

KÖPEĞİNİ YANINDAN AYIRMADI

Başbakan Johnson da sahiplendiği Dilyn adlı köpeğiyle sandık başına giderek oyunu kullandı. Johnson, İngiltere’nin başkenti Londra’ya bağlı Westminster’da yer alan Metodist Kilisesi’nde oyunu kullandıktan sonra kameralara poz verdi.

Boris Johnson sandık başında

Boris Johnson sandık başında

Boris Johnson sandık başında

Boris Johnson sandık başında

Boris Johnson sandık başında

 

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

282
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

117
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

378
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

310
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

173
Garanti BBVA alacaklarını sattı

Garanti BBVA alacaklarını sattı

146
AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir