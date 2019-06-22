Boşandığı eşinin fotoğraflarını yakarken yangın çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yaşayan Serkan Akduman, boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakmaya başladı.
Bu sırada etrafa sıçrayan alevler. eşyaları da tutuşturdu.
"OCAĞIMI SÖNDÜRDÜLER"
Yangının büyümesi üzerine dumanı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangını büyümeden söndürdü. İtfaiyenin soğutma çalışması sırasında Serkan Akduman’ın annesi "Ocağımı söndürdüler. İyi gün görmesinler." diyerek tepki gösterdi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.