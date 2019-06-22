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Boşandığı eşinin fotoğraflarını yakarken yangın çıktı

Zonguldak'ta meydana gelen yangın sonrası soruşturma başlatılırken, evi yakan şahsın annesi "Ocağımı söndürdüler. İyi gün görmesinler." diyerek tepki gösterdi.

DHA | 22.06.2019 - 08:59..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yaşayan Serkan Akduman, boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakmaya başladı.

Bu sırada etrafa sıçrayan alevler. eşyaları da tutuşturdu.

"OCAĞIMI SÖNDÜRDÜLER"

Yangının büyümesi üzerine dumanı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangını büyümeden söndürdü. İtfaiyenin soğutma çalışması sırasında Serkan Akduman’ın annesi "Ocağımı söndürdüler. İyi gün görmesinler." diyerek tepki gösterdi.

Boşandığı eşinin fotoğraflarını yakarken yangın çıktı

SORUŞTURMA AÇILDI

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Boşandığı eşinin fotoğraflarını yakarken yangın çıktı

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