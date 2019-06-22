Boşandığı eşinin fotoğraflarını yakarken yangın çıktı

Alanya ilçesinde sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri bir yaşına girdi.

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Bursa'da motosiklet sürücüsü kazada öldü

İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, ölen kişinin 8 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdülkadir Erdoğan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.