Bülent Ersoy ve Ömür Gedik canlı yayında kavga etti

1 Boşanmak için adliyeye giden karısını vurdu Erzurum’da 3 çocuk annesi kadın, ayrı yaşadığı ve mahkemede boşanma davaları devam eden eşi tarafından çocuklarının gözü önünde vurularak öldürüldü.

2 Güneş hasarının korkunç etkileri Bu ultraviyole fotoğrafları gördükten sonra güneş kremi uygulama konusunda kesinlikle daha dikkatli olacaksınız...

3 Hakkında 67 yakalama kararı bulunan suç makinesi adliyede Dolandırıclıktan 67 adet yakalama kararı, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 130 bin TL adli para cezası bulunan şahıs, yakalandı.

4 12 saniyede hırsızlık Denizli’de markete giren biri kadın 2 kişi, kasadaki 150 TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın sadece 12 saniyede olup bitmesi ise dikkat çekti.

5 Gazeteciliği bırakan Adanalı besicilikten para kazanıyor Adana’nın Ceyhan ilçesinde daha önce gazetecilik yapan Deniz Özandaç, cins tavuk besiciliğine başladı ve doğal yaşamda beslediği tavukları birçok ülkeye ihraç ediyor.

6 ABD İran'ın etrafını üslerle sardı İran'a ambargo uygulayan ABD, Umman'da iki yeni üs daha açtı.