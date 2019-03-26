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Boşanmak için adliyeye giden karısını vurdu

Erzurum’da 3 çocuk annesi kadın, ayrı yaşadığı ve mahkemede boşanma davaları devam eden eşi tarafından çocuklarının gözü önünde vurularak öldürüldü.

İHA | 26.03.2019 - 15:17..
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Yaklaşık bir yıldır eşi Ö.P’den ayrı yaşayan Seher P., sabah boşanma davası için adliyeye gitti.

Ö.P, adliye dönüşü çocuklarını görmek istediğini belirterek Seher P.'nin bulunduğu eve gitti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Ö.P. tabancayla Seher P.’yı 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü.

Boşanmak için adliyeye giden karısını vurdu

BİR SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Ö.P'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra kaçtığı güzergah belirlenen zanlı, Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan’ın da katıldığı nefes kesen operasyonuyla yol kenarında kıskıvrak yakalandı.

Ö.P. sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi. 
Seher P.’nin cesedi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Boşanmak için adliyeye giden karısını vurdu VİDEO

Boşanmak için adliyeye giden karısını vurdu

Boşanmak için adliyeye giden karısını vurdu

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