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Evi ateşe verdi, sorguda inkar etti

Boşanmak üzere olduğu eşinin evine gelen bir şahıs, kimsenin olmadığı sırada daireyi ateşe verdi. Çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

DHA | 25.03.2019 - 08:34..
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Murat Y., boşanmak üzere olduğu eşi Pınar Y.’nin evine geldi. Kimsenin olmadığı sırada eve balkondan giren Murat Y., daireyi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

İNKAR ETTİ

Dumanı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

Evi ateşe verdi, sorguda inkar etti

Olayın ardından gözaltına alınan Murat Y.'nin ifadesinde, eşiyle aralarında sorunlar olduğunu, ancak yangınla bir ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Evi ateşe verdi, sorguda inkar etti

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Evi ateşe verdi, sorguda inkar etti

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