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Bosna'daki konsolosluk binası onarılmayı bekliyor

Bosna Hersek'in 1878'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğunca ilhak edilmesiyle Osmanlı konsolosluğu olarak kullanılan Brcko şehrindeki tarihi bina, bakıma muhtaç.

Haber Merkezi | 25.11.2018 - 09:48..
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Brcko şehrinde, 1865 yılında ticaretle uğraşan Sırp bir aile tarafından inşa edilen bina, Bosna Hersek'in 1878'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğunca ilhak edilmesiyle Osmanlı konsolosluğu olarak kullanılmaya başladı.

İnşa edildiğinde ilk katında dükkanlar, ikinci katında ise daireler olan 153 yıllık bina, Sırp aile tarafından 1875'te Brcko'daki Ortodoks kilisesine hediye edildi.

OKUL OLARAK KULLANILDI

Bosnalı tarihçi Emir Music, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i ilhak etttiği 1878'den itibaren binanın Osmanlı konsolosluğu olarak kullanıldığını aktararak, Osmanlıların bu binada Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar faaliyet gösterdiğini söyledi.

Music, sonraki dönemde yurt, meslek okulu ve anaokul olarak da kullanılan binanın 1945'te kamulaştırıldığını ve sonrasında apartman olarak kullanıldığını ifade etti.

Bosna'daki konsolosluk binası onarılmayı bekliyor

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