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Trump'tan Venezuela'ya gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, görevden bir türlü uzaklaştıramadığı Maduro'nun ülkesi Venezuela'ya yaptırım uygulayacağını ve aynı zamanda tüm seçeneklerin de masada olduğunu açıklayarak gözdağı verdi.

AA | 20.03.2019 - 11:59..
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Başkan Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Beyaz Saray'ın bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde ikili birbirine forma hediye etti.

Trump'tan Venezuela'ya gözdağı

"VENEZUELA İÇİN TÜM SEÇENEKLER MASADA"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ordusuna, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı durmaları çağrısında bulunarak, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada." dedi.

Venezuela ordusuna, Devlet Başkanı Maduro'ya karşı durma çağrısında bulunan Trump, Maduro görevi bırakırsa ülke halkına yardımların ulaşacağını ve büyük bir insani projenin gerçekleşeceğini söyledi.

Donald Trump, "Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Henüz en sert yaptırımları uygulamadık, bütün seçenekler masada." yanıtını verdi.

İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLÜ

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok önemli ve iyi durumda olduğunu vurgulayan Donald Trump, her anlamda Brezilya'ya destek olmaya devam edeceklerini ve ikili ilişkilerin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

ABD ile Brezilya arasındaki askeri ilişkileri daha da geliştireceklerini vurgulayan Trump, "(Brezilya'nın) NATO veya ittifakla ilgili durumuna çok güçlü bir şekilde bakacağız." sözleriyle, Brezilya'nın NATO üyesi olmasına destek vereceğini dile getirdi.

Trump'tan Venezuela'ya gözdağı

"YENİDEN SEÇİLECEK"

Bu arada gazetecilerin ABD Başkanlık seçimleri hakkındaki sorularına da cevap veren Bolsonaro, "ABD'nin içişleri. Seçim sonuçlarına saygı duyacağız ama Trump'ın yeniden başkan seçileceğini düşünüyorum." diye konuştu. Trump ise, " Teşekkür ederim. Katılıyorum." dedi. İkili bu cevabın hemen ardından birbirine gülümsedi.

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ABD'DEN BREZİLYA'YA DESTEK

Trump ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olmak isteyen Brezilya'nın bu çabasına net şekilde destek verdiğini de sözlerine ekledi. Dünyanın 8'inci büyük ekonomisi olarak gösterilen Brezilya'nın, OECD'ye üye olmak için bir süredir çaba gösterdiği biliniyor.

Trump'tan Venezuela'ya gözdağı

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