Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi

Futbolun en büyük ve görkemli organizasyonu olan Dünya Kupası, 9 gün sonra başlıyor...

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Brezilya Milli Takımı için dikkat çeken bir organizasyon gerçekleştirildi.

Sambacıları turnuvaya taşıyacak özel uçak, ilk yolculuğu öncesinde düzenlenen törenle vaftiz edildi.

UÇAĞI VAFTİZ ETTİLER

Brezilya'da uzun yıllardır sürdürülen geleneklerden biri olan etkinlik, futbolseverlerin de ilgisini çekti.

Öte yandan vaftiz töreni, Brezilya'da Dünya Kupası yolculuğunun sembolik başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Tören, futbolcular ve taraftarlar için moral niteliği taşıyor.