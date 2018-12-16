Brüksel polisi, Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne karşı çıkan, milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman derneklerinin çağrısıyla, AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda binlerce kişi toplanmıştı. Çevreye ses bombaları atılan ve meşaleler yakılan protestolarda, göstericiler, sokaklardaki levhaları, çöp kutularını ve bariyerleri devirmişti.
MEDYA ÇALIŞANLARINA DA SALDIRDILAR
AB Komisyonu binasının kapısını, bazı camlarını ve bayrak direklerini kıran göstericiler, çevreye kaldırım parçalarını fırlatmıştı.
Bazı göstericiler, AB Komisyonu binasına zorla girmeye çalışmış, pek çok medya mensubuna da saldırmıştı.
Brüksel'de göç karşıtı gösteriler: 90 gözaltı VİDEO
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Grubun dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmiş, bölgeye çok sayıda atlı polis sevk etmişti.
Olayların ardından, AB Komisyonu ve AB Konseyi çevresi savaş alanına dönmüştü.