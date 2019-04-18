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Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

CHP'nin olumlu sonuçlar aldığını ifade eden Bülent Arınç, "Demek ki bir ihtiyaç var." dedi.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 07:20..
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Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

Çorum’da bulunan Hitit Üniversitesi’nde bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen söyleşiye katılan Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.

Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

"ARİF OLAN ANLAR"

Seçimlerden bir gün önce kendisine, “Seçim sonuçlarını nasıl görüyorsunuz?” diye sorduklarını aktaran Arınç, “Onlara Hoca Ahmet Yesevi’nin sözlerini hatırlattım. ‘Tatlı dil ve yumuşak huyla konuşanlar, yola çıkanlar kazanacak. Sertlik, tehdit, hiddetle yola çıkanlar kaybedecek’ dedim. ‘Bu ne demek?’ dediler. ‘Arif olan anlar’ dedim. Bilmiyorum doğru mu söyledim. Ahmet Yesevi’nin dediği doğru da, benim yorumum doğru mu bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

"DEMEK Kİ BİR İHTİYAÇ VAR"

Arınç, “Bir çabanın içerisinde görüyorum onları. Bu çabanın içerisinde de müspet sonuçlar alıyorlar. Demek ki bir ihtiyaç var” diye konuştu.

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