Bülent Arınç'tan KHK'lılar çıkışı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan KHK'ları "facia" olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin ardından geri adım atan Arınç, "Evet şunu belki söylememeliydim; 'KHK bir faciadır'. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti." ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, KHK konusunda yine tepki çekecek bir açıklama yaptı.

Bülent Arınç'ta KHK'lılar çıkışı VİDEO

"BERAAT EDEN, TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKAN..."

TV5 canlı yayınına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, KHK ile ihraç edildikten sonra beraat eden ve hakkında takipsizlik kararı verilenlerin göreve iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu açıklamalarının şahsi fikri olduğunu belirten Arınç, "Beraat etmiş, hakkında takipsizlik kararı verilmiş veya hakkında hiçbir dava açılmamış insanlar sadece ihraç edilmekle kalmadı. Yurt dışına yasağı var, pasaportlarına el kondu vs. Şimdi böyle bir adamı düşünün iş arıyor ve iş bulamıyor. Kimse buna iş vermiyor. ‘Yurt dışına gideyim bari yurt dışında nevalemi çıkarayım, 3 tane çocuğum var, 5 tane bakmakla zorunlu olduğum insan var.’ Yurt dışına çıkamıyor.





"BEN DE İSYAN EDİYORUM, BU ADAM DAĞA MI ÇIKSIN"

Ben de isyan ediyorum; bu adam dağa mı çıksın? Bunlar da inançlı insanlar. Bir yargı kararına biz itibar etmeyeceksek neye itibar edeceğiz? Anayasa'nın o maddesi orda; yargı kararları bütün kurumları bağlar diyor. Ben diyorum ki arkadaşlarıma dostlarıma, bu işle ilgili olanlara; en basit bir işi teklif ediyorum size. Beraat edenleri, takipsizlik kararı alanları veya soruşturma geçirmeyenleri görevlerine iade edin. Bu insanları tekrar topluma kazandırmamız lazım." şeklinde konuştu.