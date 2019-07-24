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Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Türkiye'nin S-400'lerle kuracağı hakimiyet, komşu ülkelerin iç politikalarına da açık bir şekilde etki etti.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 09:18..
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Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Rusya'nın S-400'leri Türkiye'ye teslim etmeye başlaması komşu ülkelerde tedirginliğe neden oldu.

Rum yönetimi ve Yunanistan, Türkiye'nin S-400'leri kullanmaması için Avrupa Birliği ve Amerika'dan yardım isterken, hava savunma sistemleri Bulgaristan'ın da gündemine oturdu.

20 DAKİKADA TÜM BULGAR UÇAKLARINI VURABİLİRİZ

Bulgarlar sahip oldukları F-16'ların Türkiye'nin S-400'leri tarafından 20 dakika içerisinde düşürülebileceğini öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Türkiye'nin bölgedeki yüksek hakimiyeti, Bulgarlara F-16'ların neden alındığını sorgulattı.

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

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