Bulgaristan'dan ABD'den alınan F-16'lara tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Kurumu'nun 1 milyar 673 milyon dolara F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanı satma konusunda Sofya ile anlaşmaya varıldığı açıklamasına, Bulgaristan'dan tepkiler çığ gibi büyüyor.

"EN PAHALI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Bulgaristan Rönesansı'nın Alternatifleri Partisi Başkanı Rumen Petkov, hükümet ve ABD'ye sert tepki gösterdi.

ABD yönetiminin elini Bulgaristan’ın cebine daldırmak istediğini belirten ABV Başkanı, “Onlar ellerinini cebimize daldırabileceklerine ve son derece pahalı 8 adet ‘elektrikli süpürge’ karşılığında 3 milyar leva alabileceklerine hükmettiler” dedi.

F-16 jetlerini ABD’nin satmaya çalıştığı en pahalı ‘elektrikli süpürgelere’ benzetmesiyle dikkat çeken Petkov, "Size F-16 görünümü altında dünyanın en pahalı elektrikli süpürgelerini satmak istiyorlarsa iyi niyetten söz edemezsiniz" dedi.

ABD-BULGARİSTAN ANLAŞMASI

3 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’la 1 milyar 673 milyon dolar (yaklaşık 2.9 milyar leva) değerinde F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.