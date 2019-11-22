Burak Sergen, eski eşi Işıl Sergen'e dava açtı

Burak Sergen, eski eşinin artık soyadını kullanmaması için İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

"YANLIŞ ANLAŞILABİLİR"

Ünlü sanatçının avukatı Şule Taşkan, mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Burak Sergen’in artık eski eşinin soyadını kullanmasına rızası kalmamıştır. Işıl Sergen’in halen ‘Sergen’ soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir.

"HAKARET ETTİ"

Burak Sergen ile Işıl Sergen arasında çocuklarına takdir edilen nafakanın indirilmesi konusunda anlaşmazlık çıkmıştır. Işıl Sergen, ayrıca Burak Sergen ile nişanlısı Nihan Ünsal’a hakaret içerikli mesajlar göndermiş ve aralarında husumet doğmuştur. ‘Sergen’ soyadının kullanılması hususundaki iznin kaldırılmasını ve nüfus kayıtlarında değişiklik yapılmasını istiyoruz.”