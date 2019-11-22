taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7004
Euro
6.3107
Altın
1466.29
Borsa
106805.2
Gram Altın
268.707
Bitcoin
43278.11

Burak Sergen, eski eşi Işıl Sergen'e dava açtı

Oyuncu Burak Sergen, 19 yıl evli kaldıktan sonra geçen yıl anlaşmalı olarak boşandığı meslektaşı Işıl Sergen’le mahkemelik oldu.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 08:46..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Burak Sergen, eski eşinin artık soyadını kullanmaması için İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

"YANLIŞ ANLAŞILABİLİR"

Ünlü sanatçının avukatı Şule Taşkan, mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Burak Sergen’in artık eski eşinin soyadını kullanmasına rızası kalmamıştır. Işıl Sergen’in halen ‘Sergen’ soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir.

"HAKARET ETTİ"

Burak Sergen ile Işıl Sergen arasında çocuklarına takdir edilen nafakanın indirilmesi konusunda anlaşmazlık çıkmıştır. Işıl Sergen, ayrıca Burak Sergen ile nişanlısı Nihan Ünsal’a hakaret içerikli mesajlar göndermiş ve aralarında husumet doğmuştur. ‘Sergen’ soyadının kullanılması hususundaki iznin kaldırılmasını ve nüfus kayıtlarında değişiklik yapılmasını istiyoruz.”

Burak Sergen, eski eşi Işıl Sergen'e dava açtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

84
Menajer Ahmet Bulut Dursun Özbek hakkında konuştu

Menajer Ahmet Bulut Dursun Özbek hakkında konuştu

55
Satın aldığı futbol kulübünü taraftarlara verecek

Satın aldığı futbol kulübünü taraftarlara verecek

4
Kolombiya'da halk grev kararı aldı

Kolombiya'da halk grev kararı aldı

32
Eşek nüfusu Çin yüzünden tehlike altında

Eşek nüfusu Çin yüzünden tehlike altında

28
Çin'de bir öğretmen okulda saldırıya uğradı

Çin'de bir öğretmen okulda saldırıya uğradı

9
THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir