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Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan özel hayatına dair samimi açıklamalar geldi.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 06:54..
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Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

Burcu Esmersoy bir yıl önce New York'ta iş insanı Berk Suyabatmaz ile evlendi. Evliliğiyle ilgili konuşan ünlü sunucu, "Kocanla da olsa aynı evde yaşamak çok zor" dedi.

İşte Esmersoy'un açıklaması:

"Evlilik mükemmel, süper, harika gidiyor. Zaten iki insan birbirine saygı ve sevgi beslediğinde sanırım zaten aksi bir durum olması mümkün olmuyor.

"AYNI EVDE YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Aynı evde yaşamak gerçekten zor. Ayrı evler olmalı diye düşünüyorum. Arada, sırada yalnız kalmak istiyor insan. Ama insan çok sevince her şey kolaylaşıyor.

"BİRBİRİMİZİ UYARDIK"

Evlenmeden önce birbirimizde gördüğümüz yanlışları konuştuk. Mesela Berk harcamalarım konusunda beni uyardı. Haklı olduğunu fark ettiğim için sözünü dinleyip, dikkatli oldum. O da benim ona söylediğim konulara karşı çok daha duyarlı ve dikkatli olmaya başladı."

Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

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