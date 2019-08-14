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Burhaniye’de ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Gece yarısı meydana gelen ot yangını yüzlerce mandalina ağacını telef etti.

İHA | 14.08.2019 - 08:28..
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Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde mandalina bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Yangın kısa sürede yayılırken, yüzlerce mandalina ve badem ağacı kül oldu. Yangına 4 itfaiye aracı ile 1 adet orman yangın söndürme aracı müdahale etti.

Burhaniye’de ot yangını mandalina bahçesini kül etti

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Turistik Ören mahallesini duman altında bırakan yangın yörede korkuya neden olurken, ekiplerin başarılı çalışması ile 2 saatte söndürüldü.

Yangın sırasında polis de çevrede önlem aldı. Mandalina bahçesi sahibi Eren Okay, itfaiye ekibine teşekkür ederken, zamanında müdahalenin, yangının daha fazla büyümesini önlediğini söyledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 17 dekarlık mandalina bahçesi kül oldu.

Burhaniye’de ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Burhaniye’de ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Burhaniye’de ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Burhaniye’de ot yangını mandalina bahçesini kül etti

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