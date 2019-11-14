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Bursa'da akrabaların alacak verecek meselesi kanlı bitti

Karacabey ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden birbirine giren aileler, bıçaklı kavga etti. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 14.11.2019 - 14:39..
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Dağesemen Mahallesi’nde aileler arasında çıkan kavga, sokaklara kadar taştı. İstanbul’dan Karacabey’e gelen Dağıstan Çoban ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabaları arasında kavga çıktı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen iki taraf, ifadeleri alındıktan bir müddet sonra serbest bırakıldı.

Bursa'da akrabaların alacak verecek meselesi kanlı bitti

YOLDA KARŞILAŞIP TEKRAR KAVGA ETTİLER

Serbest kalan iki taraf, karakol yakınlarında bulunan Ulu Camii önünde tekrar karşılaştı. Karşılaşan iki taraf yeniden kavgaya tutuştu.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kavga esnasında yanında bulunan bıçağı çeken Serhat Çoban, amcasının oğlu Dağıstan Çoban’ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bursa'da akrabaların alacak verecek meselesi kanlı bitti

YARALI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerin gelen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dağıstan Çoban, kurtarılamadı.

Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Serhat Çoban, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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