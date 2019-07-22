taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6773
Euro
6.3734
Altın
1425.4
Borsa
101877.27
Gram Altın
260.273

Bursa'da bir adam hem sevgilisini hem kendisini bıçakladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sevgilisinin iş yerine gelerek sevgilisiyle tartışan Zahit Y., önce sevgilisini ardından da kendisini yaraladı.

İHA | 22.07.2019 - 12:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İsminin Zahit Y. olduğu belirlenen ve Bursa'da yaşayan adam, adeta dehşet saçtı.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

Zahit Y, uzun zamandır aşık olduğu H.N.'nin iş yerine geldi. Bir süre burada tartışan ikiliden Zahit Y., üzerindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı.

H.N.'yi 2 yerinden bıçaklayan Zahit Y., daha sonra aynı bıçakla kendini karın boşluğundan yaraladı.

Bursa'da bir adam hem sevgilisini hem kendisini bıçakladı

POLİS İNCELEMELERE BAŞLADI

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürürken, polis ise olay yerinde incelemelere başladı.

Bursa'da bir adam hem sevgilisini hem kendisini bıçakladı

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.

Bursa'da bir adam hem sevgilisini hem kendisini bıçakladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

428
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

163
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

129
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

92
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

103
Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

27
Vekiller, Meclis'in koltuklarından şikayetçi

Vekiller, Meclis'in koltuklarından şikayetçi

238
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir