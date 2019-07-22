Bursa'da bir adam hem sevgilisini hem kendisini bıçakladı

İsminin Zahit Y. olduğu belirlenen ve Bursa'da yaşayan adam, adeta dehşet saçtı.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

Zahit Y, uzun zamandır aşık olduğu H.N.'nin iş yerine geldi. Bir süre burada tartışan ikiliden Zahit Y., üzerindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı.

H.N.'yi 2 yerinden bıçaklayan Zahit Y., daha sonra aynı bıçakla kendini karın boşluğundan yaraladı.

POLİS İNCELEMELERE BAŞLADI

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürürken, polis ise olay yerinde incelemelere başladı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.