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Bursa'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

Bursa'da evli çift arasındaki tartışma büyüyünce, koca eline aldığı bıçakla eşini bıçakladı.

İHA | 19.11.2019 - 23:35..
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Bursa'nın İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde B.S. ve E.S. yaşadıkları evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

EVDEN DIŞARI KAÇTI

Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşürken sinirlerine hakim olamayan B.S., eline aldığı bıçağı eşi E.S.'nin bacağına salladı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın, evden dışarı kaçarak yardım istedi. Eşinin kendisini bıçakladığını söyleyen yaralı kadına vatandaşlar, ambulans çağırdı.

Bursa'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

SALDIRGAN KOCA YAKALANDI

112 ekiplerinin müdahale ettiği E.S., İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri de saldırgan kocayı kısa sürede yakalamayı başardı.

Bursa'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

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